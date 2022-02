Aktuell gilt er als einer der erfolgreichsten Nachwuchssänger des Landes: Konstantin Krimmel. Der 29 Jahre alte Bariton ist am Samstag, 5. März, 19 Uhr, in der Pirmasenser Festhalle zu Gast. Auf dem Programm steht Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“.

Der häufig als „Liednovelle“ bezeichnete Zyklus „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert gilt als Paradebeispiel für ein Werk der deutschen Romantik. 1823 wurde der Zyklus komponiert. Die Texte von Wilhelm Müller sind dem zwei Jahre zuvor in Dessau veröffentlichten Band „Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten“ entnommen. Von den 25 Gedichten hat Schubert 20 vertont. Hinter der Wanderidylle lauern seelische Abgründe. Das macht das Werk für Interpreten zur Herausforderung. Neben aller Wanderlust, Junggesellenfröhlichkeit und vielen Frühlingsassoziationen legen Schuberts Lieder auch die Kehrseite offen: Schmerz, Enttäuschung und Todessehnsucht.

Der Bach als Weggefährte

„Die schöne Müllerin“ erzählt in den 20 Liedern in Ich-Form die Geschichte eines Müllersburschen, der sich auf Wanderschaft befindet. Er folgt dem Lauf eines Bachs, der ihn zu einer Mühle führt, wo er sich in die schöne, jedoch treulose Müllerin verliebt. Diese scheint ihm zunächst zwar nicht abgeneigt, dann wendet sie sich aber lieber einem Jäger zu, einem Mann, der Maskulinität und Potenz verkörpert.

Der Müllersgeselle ertränkt sich in seiner Verzweiflung in dem Bach, der ihn auf seiner Wanderschaft begleitet und in dem Liederzyklus die Position eines Vertrauten einnimmt. Oft spricht der Müllersbursche den Bach direkt an. Zuletzt singt das Fließgewässer dem Protagonisten ein Schlaf- und Todeslied.

„Mit baritonalem Glanz“

Konstantin Krimmel wurde 1993 in Ulm geboren. „Er versteht es, souverän und mit unaufdringlichem Einfühlungsvermögen das Liebesglück, das Leid, die Eifersucht, den Stolz und schließlich die Verzweiflung fesselnd dazustellen und mit baritonalem Glanz zu füllen“, heißt es in der Pressemitteilung des Kulturamts. Krimmel wird bei seinem Auftritt in der Festhalle von Kammermusiker Daniel Heide am Flügel begleitet. Der Liederabend wurde in Kooperation mit der Mozartgesellschaft organisiert.

Info

Karten für den Liederabend gibt es beim Kulturamt im Rathaus, Telefon 06331 842352, E-Mail kartenverkauf@pirmasens.de.