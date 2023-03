Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der junge Bariton Konstantin Krimmel (29) und sein Klavierbegleiter Daniel Heide (45) boten am Samstagabend in der Festhalle in Pirmasens eine Interpretation von Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“. Sie war nicht nur spannend.

Natürlichkeit, Reflexion und Emotionalität müssen keine Gegensätze sein, das bewiesen die beiden Künstler mit ihrer des bekannten Liederzyklus „Die schöne Müllerin“