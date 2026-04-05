Digitalisierung, soziale Nachhaltigkeit und klimafitte Sportstätten stehen im Mittelpunkt von „Next Level: Nachhaltiger Sport“ – die Themen reichen bis zur Bodenpflege.

Für Samstag, 30. Mai, lädt der Sportbund Pfalz zum Kongress „Next Level: Nachhaltiger Sport“ in die Zweibrücker Westpfalzhalle ein. Nach einem Impulsvortrag zu Beginn von Jutta Katthage zum Thema „Nachhaltigkeit und Klimaanpassung von Sportplätzen“ erwarten die Teilnehmer drei Workshop-Reihen aus den Bereichen Sportpraxis, Sportmanagement und Sportstättenbau.

Paul Faass, Software-Entwickler und Beauftragter für Digitalisierung/Öffentlichkeitsarbeit beim SV Lemberg, informiert in der ersten Workshop-Runde (10.30 bis 12 Uhr) zu „Digitalisierung in Vereinen: Effiziente Mitgliederverwaltung und Kommunikation“. Das Thema von Physiotherapeutin Lara Ritthaler lautet „Material minimal – Alltagsmaterialien im Einsatz“. Michael Jung-Pellegriti spricht über „zukunftsfähige Sportstätten, nachhaltige Beleuchtung, Energiegewinnung und moderne Infrastruktur“.

Ein Thema: Wie setzt ein Verein Nachhaltigkeit um?

Die zweite Workshop-Runde von 13 bis 14.30 Uhr beinhaltet folgende Programmpunkte: „Wege zu einem zukunftsfähigen Sportverein“ mit Patrick Clemens-Weirich, „Soziale Nachhaltigkeit“ mit Maximilian Barthel (Physiotherapeut und Trainer) sowie „Bedarfsgerechtes Düngen und ressourcenschonende Bodenbearbeitung“ mit Christian Thomas und Dietmar Wachter.

Die Inhalte von Runde drei (14.45 bis 16.15 Uhr): „Wie setzen wir im Verein Nachhaltigkeit um?“ mit Jutta Katthage und Antonio Wojahn, „Das nachhaltige Turnier von morgen“ mit Sportwissenschaftler Jona Wildberger und „Klimawandelanpassung in Sportvereinen – Einblicke aus einem Kooperationsprojekt“ mit Isabelle Kollar (RPTU Kaiserslautern-Landau).

Anmeldungen sind bis 22. Mai im Internet unter www.sportbund-pfalz.de möglich.