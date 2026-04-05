Sportbund Kongress in Zweibrücken: Wie Vereine den Sport nachhaltiger machen können

Wie können Sportstätten durch nachhaltige Beleuchtung, Energiegewinnung und moderne Infrastruktur zukunftsfähig werden?
Wie können Sportstätten durch nachhaltige Beleuchtung, Energiegewinnung und moderne Infrastruktur zukunftsfähig werden?

Digitalisierung, soziale Nachhaltigkeit und klimafitte Sportstätten stehen im Mittelpunkt von „Next Level: Nachhaltiger Sport“ – die Themen reichen bis zur Bodenpflege.

Für Samstag, 30. Mai, lädt der Sportbund Pfalz zum Kongress „Next Level: Nachhaltiger Sport“ in die Zweibrücker Westpfalzhalle ein. Nach einem Impulsvortrag zu Beginn von Jutta Katthage zum Thema „Nachhaltigkeit und Klimaanpassung von Sportplätzen“ erwarten die Teilnehmer drei Workshop-Reihen aus den Bereichen Sportpraxis, Sportmanagement und Sportstättenbau.

Paul Faass, Software-Entwickler und Beauftragter für Digitalisierung/Öffentlichkeitsarbeit beim SV Lemberg, informiert in der ersten Workshop-Runde (10.30 bis 12 Uhr) zu „Digitalisierung in Vereinen: Effiziente Mitgliederverwaltung und Kommunikation“. Das Thema von Physiotherapeutin Lara Ritthaler lautet „Material minimal – Alltagsmaterialien im Einsatz“. Michael Jung-Pellegriti spricht über „zukunftsfähige Sportstätten, nachhaltige Beleuchtung, Energiegewinnung und moderne Infrastruktur“.

Ein Thema: Wie setzt ein Verein Nachhaltigkeit um?

Die zweite Workshop-Runde von 13 bis 14.30 Uhr beinhaltet folgende Programmpunkte: „Wege zu einem zukunftsfähigen Sportverein“ mit Patrick Clemens-Weirich, „Soziale Nachhaltigkeit“ mit Maximilian Barthel (Physiotherapeut und Trainer) sowie „Bedarfsgerechtes Düngen und ressourcenschonende Bodenbearbeitung“ mit Christian Thomas und Dietmar Wachter.

Die Inhalte von Runde drei (14.45 bis 16.15 Uhr): „Wie setzen wir im Verein Nachhaltigkeit um?“ mit Jutta Katthage und Antonio Wojahn, „Das nachhaltige Turnier von morgen“ mit Sportwissenschaftler Jona Wildberger und „Klimawandelanpassung in Sportvereinen – Einblicke aus einem Kooperationsprojekt“ mit Isabelle Kollar (RPTU Kaiserslautern-Landau).

Anmeldungen sind bis 22. Mai im Internet unter www.sportbund-pfalz.de möglich.

Mehr zum Thema
SV Lemberg Alle Themen
x