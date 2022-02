In der Nacht von Freitag auf Samstag zerkratzte ein unbekannter Täter die komplette Beifahrerseite eines Fiat 500, der in der Straße Am Dinschelt 25 geparkt war. Die Schadenshöhe beträgt zirka 2000 Euro. Außerdem wurde in der Nacht auf den 1. Februar ein Blumenkübel ausgeleert, der auf einer Fensterbank des Balkons des Anwesens stand. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.