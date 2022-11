Die Stadtwerke Pirmasens haben ein merkwürdiges Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit.

Tue Gutes und rede darüber. Dieser Grundsatz kennt jeder Politiker und jeder Pressesprecher. Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch nicht: Wenn es unangenehme Botschaften gibt, geh auf Tauchstation. Scheinbar ist das den Verantwortlichen bei den Stadtwerken nicht bewusst. Selbstverständlich laden sie die Presse zu einem Jubeltermin, um kommende Woche zu zeigen, wie schön der Herrenhuter Stern am Fehrbacher Wasserturm leuchtet. Das gibt schöne Bilder und wohl auch keine störenden Fragen.

Geht es jedoch um unangenehme Themen – wie die extreme Preissteigerung von Gas und Strom – werden nur Pressemeldungen verschickt, gerne auch kurz vor Dienstschluss, so dass keine Zeit für Nachfragen mehr bleibt. Die Stadtwerke haben eine Pressesprecherin, einen Geschäftsführer und einen Aufsichtsratsvorsitzenden. Sie alle bekommen Geld für diese Aufgabe. Es ist ein Armutszeugnis, dass es niemand für nötig hält, die Öffentlichkeit in diesen Zeiten von sich aus und aus erster Hand zu informieren. Welches Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit herrscht eigentlich beim kommunalen Energieversorger? Fürchten sich Aufsichtsratschef und Geschäftsführer vor unangenehmen Fragen? Anders ist dieser kommunikative Totalausfall kaum zu erklären. In Zweibrücken haben die Stadtwerke übrigens bei einer Pressekonferenz über die steigenden Preise berichtet. Warum geht das nicht auch in Pirmasens?