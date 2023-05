Zur Stunde läuft die Hauptversammlung der Wasgau AG – oder auch nicht. Das Pirmasenser Unternehmen hatte für 11 Uhr zur virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten eingeladen. Der Vorstand der Aktiengesellschaft präsentierte in seinen Berichten Rekordzahlen, viel weiter ging es danach nicht. Eigentlich sollte sichergestellt sein, dass sich Aktionäre bei der Generalaussprache zu Wort melden können. Das funktioniert aber nicht. Drei Wortbeiträge wurden bereits zurückgewiesen, weil die Kommunikation nicht funktionierte, weitere zwei sind derzeit in der Überprüfung. Die Unterbrechung dauert bereits länger an, als die Wort- und erklärenden Beiträge des Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Mielsch und der Vorstände Ambroise Forssman-Trevedy und Thomas Bings.