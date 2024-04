Torsten Frahry tritt für die Freien Wähler als Ortsbürgermeisterkandidat an.

Der 51-jährige Hinterweidenthaler – gelernter Physiotherapeut und jetzt in der Tourismusbranche tätig – ist bei der Mitgliederversammlung der FWG am Mittwoch von den 19 Freien Wählern einstimmig gewählt worden. Wie er zur RHEINPFALZ sagt, fühle er sich reif für dieses Amt, auch wenn er bisher kommunalpolitisch noch nicht tätig war. „Ich habe die Unterstützung der scheidenden Bürgermeisterin Barbara Schenk und der gesamten FWG“, stellt er fest. Seinen Fokus wolle er darauf legen, Projekte, die in der Ära Schenk realisiert wurden – Grundschule, das Dorfgemeinschaftshaus, die Kita und den Erlebnispark–, zu erhalten und nach und nach neue Projekte anzustoßen. „Ich möchte Hinterweidenthal als lebenswerte Gemeinde weiterentwickeln“, sagt Frahry. Ihm sei ebenso an einem Dialog mit allen politischen Gruppierungen im Rat gelegen.