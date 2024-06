Knapp eine Woche vor der Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni haben 7245 Pirmasenser Briefwahl beantragt oder ihre Stimmen im Wahlbüro im Rathaus am Exerzierplatz abgegeben. Das entspricht 23,3 Prozent aller Wahlberechtigten.

Zum Vergleich: 2019, bei der letzten Europa- und Kommunalwahl, hatten insgesamt 20,6 Prozent der Pirmasenser ihre Stimme per Brief abgegeben.

Die Stadt weist darauf hin, dass Wähler, die sich für die Briefwahl entscheiden, diese beantragen müssen. Dies ist mit dem Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung möglich. Briefwahl kann ohne Angabe von Gründen beantragt werden. Es ist außerdem möglich, die Briefwahlunterlagen elektronisch über die Internetseite der Stadtverwaltung unter pirmasens.de/wahlen, per E-Mail an briefwahl@pirmasens.de oder über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung zu beantragen. Wahlberechtigte können die Briefwahlunterlagen aber auch persönlich im Wahlamt abholen oder direkt vor Ort ihre Kreuzchen machen. Hierzu ist die Vorlage der Wahlbenachrichtigung und eines gültigen Ausweises erforderlich. Die Abholung der Briefwahlunterlagen durch Dritte ist bei Vorlage einer Vollmacht möglich. Die bevollmächtigte Person muss mindestens 16 Jahre alt sein und darf insgesamt nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten. Eine Vollmacht befindet sich ebenfalls auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Eine sogenannte Vorsorge- oder Generalvollmacht reicht nicht aus.

Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich, darauf weist das Wahlbüro ausdrücklich hin. Das Wahlbüro im Rathaus am Exerzierplatz befindet sich im ersten Obergeschoss, Zimmer 1.21. Es ist montags bis mittwochs von 9 bis 17 Uhr, donnerstags von 9 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Freitag, 7. Juni, gilt eine verlängerte Öffnungszeit bis 18 Uhr. Am Samstag, 8. Juni, ist das Wahlbüro geschlossen. Das Briefwahlbüro ist unter den Telefonnummern 06331 84-2539, -2542 und -2545 erreichbar. Weitere Informationen rund um die Wahlen können über pirmasens.de/wahlen abgerufen werden.

Am 9. Juni werden der Stadtrat, die Ortsbeiräte in Erlenbrunn, Fehrbach, Gersbach, Hengsberg, Niedersimten, Winzeln und Windsberg und die Ortsvorsteher gewählt. Gleichzeitig werden die Abgeordneten für das Europäische Parlament und der Bezirkstag des Bezirksverbands Pfalz gewählt.