Die Pirmasenser Kommunalpolitik ist um einen markanten Kopf ärmer. Am Mittwoch ist der Erlenbrunner Henning Mattill im Alter von 71 Jahren verstorben. Die Beerdigung soll am Dienstag stattfinden.

Bei den Pirmasensern war Mattill wegen seiner direkten Art bekannt. Politisches Taktieren und Blenden war nicht die Sache des Erlenbrunner Urgesteins. Wenn Henning Mattill etwas nicht passte, dann sagte er das unverblümt. Von Beruf war der Erlenbrunner Diplom-Physiker. In dieser Funktion unterrichtete er am Leibniz-Gymnasium, bevor er zu Kömmerling und dann zu Forbo-Helmitin wechselte. Den landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern führte er im Nebenerwerb. Vor 20 Jahren musste Henning Mattill aus gesundheitlichen Gründen in den Vorruhestand gehen und führte den Hof im kleineren Maßstab weiter. Von der Rinderzucht, die seine Eltern betrieben, wechselte er zur Gänse- und Pferdezucht. Gerne war er mit der Kutsche und den eigenen Pferden in den Feldern und Wäldern rund um Erlenbrunn unterwegs.

Für Erlenbrunn engagiert

Vor 21 Jahren wagte er den Sprung in die Kommunalpolitik und engagierte sich mit der Wählergruppe „Mir Erlehöfer“ ganz exklusiv nur in und für Erlenbrunn. Die in der Stadt einmalige Wählergruppe kandidierte nur in dem Vorort für den Ortsbeirat. Stadtratsambitionen hegte Henning Mattill nie. Den Ortsvorsteherposten hätte er aber gerne gehabt und trat mehrmals gegen den SPD-Amtsinhaber Frank Fremgen an. In zwei Wahlen schaffte es Henning Mattill jedoch nicht, die SPD-Hochburg zu nehmen. Das gelang schließlich 2014 seiner Tochter Christiane Mattill, die heute noch Ortsvorsteherin ist und in ihrer Arbeit von ihrem Vater immer unterstützt wurde, der Mitglied des Ortsbeirats blieb.

Henning Mattill hinterlässt seine Frau Gudrun, drei Töchter und fünf Enkelkinder.