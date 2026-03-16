Sprachprobleme in Schulen: Erst ein Antrag, dann eine Anhörung und nun ein Brief an den Minister. Die Stadt will den Übergang von der Kita in die Schule neu gestalten.

Ende Januar hatte die bürgerliche Koalition aus CDU, FWB und FDP einen Antrag in den Stadtrat eingebracht und damit die mangelhaften Sprachkenntnisse schulpflichtiger Kinder thematisiert. Der einstimmig verabschiedete Antrag war die Grundlage einer Anhörung zum Thema Sprachförderung und Integration vor ein paar Tagen. An der Veranstaltung nahmen laut Stadt Vertreter von Kindertagesstätten, Grund- und Realschulen, der Schul- und Kita-Sozialarbeit, der Verwaltung sowie Mitglieder der Fraktionen des Stadtrates teil.

Dabei sei deutlich geworden, dass viele Einrichtungen angesichts der großen Anzahl von Kindern ohne ausreichende deutsche Sprachkenntnisse zunehmend an ihre Belastungsgrenzen geraten. Besonders beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule sehen Fachkräfte erheblichen Handlungsbedarf, teilt die Stadt mit. Häufig verfügten Kinder beim Schuleintritt nicht über ausreichende Sprachkenntnisse, um dem Unterricht folgen zu können. Das erschwere sowohl die Integration der Kinder als auch die pädagogische Arbeit in den Einrichtungen.

Erheblicher Handlungsbedarf

Die Beteiligten sehen der Mitteilung zufolge insbesondere beim Übergang von der Kita in die Grundschule sowie innerhalb der Grund- und Realschulen plus erheblichen Handlungsbedarf. Vor diesem Hintergrund soll in Pirmasens ein Modellprojekt entwickelt werden, das den Übergang zwischen frühkindlicher Bildung und Grundschule stärker verzahnt. Ziel sei es, Kinder bereits vor dem Schuleintritt intensiver beim Erwerb der deutschen Sprache zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen weiter auszubauen.

Um das Thema voranzubringen, habe Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) nun den rheinland-pfälzischen Bildungsminister Sven Teuber (SPD) um einen persönlichen Dialog gebeten. Die Stadt bezeichnet ihr Vorgehen als einen „Hilferuf aus der Praxis“, um die Bildungschancen von Kindern nachhaltig zu verbessern. Gute Sprachkenntnisse sehen die Verantwortlichen als zentrale Voraussetzung für einen erfolgreichen Start in die Schule und für weitere Bildungswege. Ziel des Antrags im Stadtrat war es, in Pirmasens spezielle Vorbereitungsklassen für schulpflichtige Kinder und Jugendliche ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen einzuführen. Das wäre im Rahmen eines Modellprojektes denkbar. Nach dem Willen der Kommunalpolitiker soll Kindern mit Sprachproblemen ein „Deutsch-Turbo“ den Weg ins deutsche Schulsystem erleichtern.