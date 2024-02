Die Ansätze für die neue Stadtbücherei sind gut, allein der Ort im früheren Kaufhaus Horten weckt keine Begeisterung.

Mit dem Umzug der Stadtbücherei verfolgt die Stadtspitze prinzipiell gute Ansätze. Die Bücherei kommt direkt in die Innenstadt, wird mit dem Auto, Bus und zu Fuß gut erreichbar sein und vor allem wird sie viel größer.

Der große Haken ist der Zugang über einen Tunnel von der Schlossstraße aus, der gerade abends oder in der dunklen Jahreszeit keine guten Gefühle weckt. Eine Immobilie direkt an der Straße, in die potenzielle Nutzer auch reingucken können, wäre besser. Eine solche war aber wohl zu einem annehmbaren Preis und in der Größe nicht zu finden.

Bevor jetzt jeder das Projekt des Umzugs verteufelt und zum Scheitern verurteilt, sollte abgewartet werden, was Weil, Clauer und die Planer draus machen. Schließlich kommt es nicht immer auf die ideale Lage an, sondern auch darauf, was an einem Ort passiert. Wenn Ausstattung, Bücherangebot und das Drumherum im früheren Kaufhaus stimmen, kommen auch die Nutzer.