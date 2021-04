Die Sanierung der Schuhfabrik Ohr ist nicht nur ein städtebauliches Mosaiksteinchen, sondern ein klares Statement des Investors.

Große Skepsis ist Peter Mrosik entgegengeschlagen, als er vor knapp zehn Jahren als Eigentümer die Profine-Gruppe übernommen hatte. Davon ist heute nicht mehr viel zu hören. Er wiederum ist so glücklich über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, dass er sagt: „Es ist an der Zeit etwas zurückzugeben.“ Schon klar, Mrosik wird sich von der Investition sicher einen Gewinn versprechen. Das ist aber legitim. Er hätte sein Geld auch andernorts investieren können. Pirmasens kann froh sein, dass er es nicht tut. Er zeigt sich damit als ein Unternehmer, dem der Unternehmensstandort nicht egal ist. Mrosik übernimmt Verantwortung für eine Stadt, in der die Investoren nicht gerade Schlange stehen, um alten Fabriken neuen Glanz zu verschaffen.

Und genau das ist weiterhin nötig. Vorzeigeprojekte wie der Rheinberger zeigen, dass sanierungsbedürftige Mega-Fabriken zu städtebaulichen Schmuckstücken werden können. Die grauen Gemäuer dürfen nicht weiterhin Symbol für schwere Zeiten sein. Schön, wenn es Prinzen wie Peter Mrosik gibt, die Fabriken aus ihrem Dornröschenschlaf wecken.