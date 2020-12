Der Pirmasenser SPD ist ein Kunststück gelungen. Sie gestaltet aus der Opposition heraus die Politik.

„Opposition ist Mist“, verkündete einst der Ex-SPD-Vorsitzende Franz Müntefering. In vielen Fällen mag das stimmen, darum ist es um so wichtiger, dass die hiesigen Sozialdemokraten den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern die Debatte im Stadtrat immer wieder mit eigenen Vorschlägen bereichern – auch wenn sie dort nicht der Mehrheitskoalition angehören. Es zeugt von Verantwortung, dass sie als größte Oppositionspartei die Stadtentwicklung konstruktiv begleiten. Wenn Pirmasens nun wirklich eine Freiluft-Boulderanlage bekommt, ist das letztlich der Initiative der Sozialdemokraten zu verdanken. Gleiches galt schon für den Biergarten im Strecktal. Jetzt muss die SPD nur noch lernen, ihre Erfolge so zu verkaufen, dass es ihr die Bürger bei Wahlen danken.