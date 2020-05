Markus Zwick musste als Oberbürgermeister in große Fußstapfen treten. Das ist ihm bislang gut gelungen.

Markus Zwick ist kein Visionär, der sich vor ein großes Publikum stellt und für ein Leuchtturmprojekt wirbt, das mit seinem Namen verbunden werden soll. Aber dennoch hat der OB klare und vernünftige Vorstellungen, wie er Pirmasens voranbringen will. Zwick ist dabei weniger ein intellektueller Vordenker, sondern eher ein erster Bürger. Für ihn ist es eine Ehre, das Amt auszuüben. Dabei vergisst er nicht, dass es ihm die Bürger verliehen haben.

Zwick kommuniziert mit den Pirmasensern auf Augenhöhe. Egal, ob Unternehmer, Rentner, Vereinsfunktionär oder Hartz-IV-Empfänger – der OB sucht geradezu permanent den Austausch mit seinen Bürgern. Gerne geschieht das auch gänzlich unkonventionell in den sozialen Medien.

Sein lockeres, bisweilen hemdsärmeliges Auftreten führt dazu, dass viele ihn zunächst unterschätzen. Aber Zwick ist im Umgang nicht nur unkompliziert, sondern kennt sich auch aus. Er ist bestens informiert und dank seiner jahrelangen Arbeit in der Stadtverwaltung lässt er sich nicht so leicht etwas vormachen. Vielleicht liegt es genau an dieser Mischung, dass ihm im ersten Amtsjahr noch kein schwerer Lapsus passiert ist.

Wenn er seinem Kurs treu bleibt, wird er als im besten Sinne volksnaher und gleichzeitig kompetenter OB die Geschicke der Stadt lenken – sein Humor ist dabei sicher kein Schaden, zeigt er doch, dass Politik auch Spaß machen kann.