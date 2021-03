Der Protest wegen drei gestrichenen Parkplätzen am Sommerwald war nur ein erster Vorgeschmack auf die Auseinandersetzungen, die Bürgermeister Michael Maas und Dezernent Denis Clauer erwarten, wenn die Stadtspitze tatsächlich an die Umsetzung des neuen Verkehrsentwicklungsplans geht. Da gibt es auf der einen Seite Interessen lärmgeplagter Anwohner, um ihre Sicherheit fürchtender Fußgänger und Radfahrer und auf der anderen Seite den Besitzstand der Autofahrer und Einzelhändler, die auf die autofahrende Kundschaft angewiesen sind. Wenn zugunsten von Fußgängern und Radfahrern Parkplätze wegfallen, Fahrbahnen schmaler werden und vor allem langsamer gefahren werden soll, wird es Proteste hageln, gegen die der Wutausbruch der Bäckerladenbesitzerin ein leiser Hauch von Kritik war. Nicht immer lässt sich wie am Mittwoch dann doch noch ein Parkplatz aus dem Hut zaubern.