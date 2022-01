Auch in einer Pandemie ist es in Pirmasens möglich, zu demonstrieren und seine Meinung zu äußern. Das ist gut so.

Felicitas Lehr kann zufrieden sein. Die Demonstration, die sie initiiert hat, war ein Erfolg in mehrfacher Hinsicht:

1. Mit 150 Teilnehmern kamen deutlich mehr Personen als viele erwartet hätten.

2. Die Veranstaltung lief absolut friedlich ab.

3. Alle Teilnehmer hielten sich an die vorab mit den Ordnungskräften vereinbarten Regeln.

4. Die Corona-Protestler konnten den Exe nicht mehr als Kulisse nutzen.

Von der Kundgebung geht das klare Signal aus, dass Bürger, die demonstrieren wollen, es auch legal tun können. Verglichen mit den Repressionen, die andernorts drohen, wenn Bürger ihre Meinung äußern, ist es doch eine Lappalie, dabei eine Maske tragen zu müssen.

Die Polizei hat am Montag einen guten Eindruck hinterlassen. Personell deutlich stärker als die letzten Male, freundlich und bestimmt gleichermaßen – so gewährleisteten die Beamten, dass zwei Gruppen in Pirmasens demonstrieren konnten. Um die Meinungsfreiheit ist es nicht so schlecht bestellt, wie manche Corona-Protestler behaupten.