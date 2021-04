Jetzt findet sich auch noch Osterschmuck im Wald. Die Weihnachtskugeln am Christkindelfels waren vor Jahren der Anfang. Steintürme folgten an besonderen Orten. Inzwischen hat der Drang, den Wald zu dekorieren, größere Ausmaße angenommen. Es gibt kaum einen Weg, an dem sich keine Steintürme in endlosen Reihen finden. Vor Weihnachten und auch Monate später finden sich an der Ruhbank, am Eisweiher, am Arius und anderen Orten im Wald üppig gestaltete Weihnachtsbäume.

Andere Zeitgenossen bauen aufwendige Installationen mit Männchen und Häuschen an den Wegesrand, und neuerdings bemalen fleißige Bastelmanufakturen Kieselsteine und verteilen sie in der freien Natur. Bemalte Steintürme werden das Nächste sein, was sich kreative Geister einfallen lassen.

Aktuell sind es bunte Plastikeier, mit denen Bäume an beliebten Waldwegen geschmückt werden. Kreativität ist eine tolle Sache, und wer Kreatives sehen will, geht in eine Ausstellung, auf einen Ostermarkt oder andere Kunsthandwerkermärkte. Die meisten Waldbesucher jedoch suchen die pure Natur und keine mehr oder weniger gelungenen Dekoideen, für die bei den Kreativen zu Hause offenbar kein Platz mehr ist.