Der Fall des widerrechtlich entzogenen Babys hinterlässt Fragen, die die Stadt bislang nicht überzeugend beantworten konnte oder wollte. Die zentrale lautet: Warum war das Jugendamt nicht zu einem Kompromiss bereit, den die Familie ihr angeboten hatte, sondern beharrte auf die Inobhutnahme um ein Gerichtsurteil später den mehr oder weniger gleichen Kompromiss dennoch zu schließen?

Warum meint das Jugendamt nach wie vor, seine Rechtsauffassung sei richtig, obwohl das Verwaltungsgericht das Vorgehen als rechtswidrig bezeichnet? Im ganzen Jahr 2020 gab es nur einen einzigen Fall, in dem das Jugendamt ein Kind ohne richterlichen Beschluss in Obhut nehmen wollte. Warum wurde der OB über dieses rechtswidrige Vorgehen erst informiert, als die RHEINPFALZ nachfragte? Ist der Leiter des Jugendamtes seinen Aufgaben gewachsen oder müsste an der Spitze dieses Amtes doch eher ein versierter Jurist stehen – so wie in der Vergangenheit? Hoffentlich werden diese Fragen mit externer Hilfe geklärt.

Das Jugendamt hat – gerade in einer Stadt wie Pirmasens – eine wichtige Aufgabe. Die Bürger müssen darauf vertrauen können, dass die Behörde dem gerecht wird. Da zählen keine Ausflüchte.