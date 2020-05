Der Kampf gegen das Coronavirus treibt bisweilen absonderliche Blüten. Vieles ist sicherlich gut gemeint, aber dann doch nicht gut gemacht. Aktuelles Beispiel: die Maskenpflicht auf dem Pirmasenser Wochenmarkt.

Wer dienstags, donnerstags und samstags zwischen 6 und 13 Uhr über den Pirmasenser Exerzierplatz flanieren will, sollte darauf achten, dass er angemessen bekleidet ist. Von Flaneuren werden zwar keine Zylinder und Einstecktücher mehr verlangt, aber dafür ein Mundschutz.

„Verpflichtend“ steht da in roter Farbe

Die Stadtverwaltung teilt Bürgern, die sich zu besagten Zeiten an besagtem Ort befinden, auf unmissverständlichen Schildern mit, dass sie gefälligst eine Maske zu tragen haben. Damit es auch jeder kapiert, hat die Stadtverwaltung auf den Hinweisschildern das schöne deutsche Wort „verpflichtend“ in Rot geschrieben. Danke dafür.

Eine Aufgabe für den Behindertenbeauftragten?

Möglicherweise haben die Strategen im an den Exerzierplatz angrenzenden Rathaus gedacht, wenn sie etwas rot schreiben, bekommt das eine zusätzliche Autorität. Vielleicht sollte ihnen bei Gelegenheit mal jemand sagen, dass die Farbe eines Wörtchens wenig Auswirkung darauf hat, ob es ernst genommen wird. Geschweige denn, ob es sinnvoll ist. Wer diese Schilder sieht, fühlt sich optisch an die Schulzeit erinnert, in der wichtige Passagen in den gelben Reclam-Heftchen farbig markiert wurden. Aber mal ganz abgesehen davon, bereitet es Menschen, die an einer Rot-Grün-Sehschwäche leiden, sicher Komplikationen, diese Schilder zu entziffern. Vielleicht kann sich der städtische Behindertenbeauftragte ja mal dieser Frage widmen?

Es ist gut, dass Beschicker und Kunden Masken tragen

Aber zurück zu dem eigentlichen Anliegen. Es ist absolut nachvollziehbar und richtig, dass die Marktbeschicker Masken tragen. Kunden, die in der Schlange stehen oder bedient werden, sollen die Dinger ebenfalls tragen. Auch daran ist nichts zu mäkeln. Warum jedoch jeder Bürger, der an diesen drei Tagen zwischen 6 und 13 Uhr über den Exerzierplatz läuft, eine Maske tragen muss, ist absolut nicht nachvollziehbar.

Der Platz ist mehrere 1000 Quadratmeter groß. Gut ein Dutzend Marktstände finden darauf problemlos Platz, zumal sie in Coronazeiten in weitem Abstand voneinander am Rande des Exerzierplatzes stehen. Hinzu kommt: Der Andrang ist überschaubar. Es ist ja nun wirklich nicht so, dass es an Markttagen zu großen Menschenaufläufen kommt, dass auf dem Exerzierplatz dichtes Gedränge herrscht und Besucher Gefahr laufen, im unübersichtlichen Gewimmel aus Versehen jemanden anzuhusten.

Mit Haubitzen auf Spatzen geschossen

Pardon: Aber mit dieser Anordnung zur generellen Maskenpflicht auf dem gesamten Exerzierplatz wurde mit Haubitzen auf Spatzen geschossen. Streng genommen ist es an Markttagen nämlich nicht einmal mehr erlaubt, sich in der Mittagspause auf die Brunnenmauer zu setzen, ohne eine Maske zu tragen – obwohl die nächste Person sicher weiter als 1,50 Meter entfernt ist. Wer sich auf dem Markt ein belegtes Brötchen oder einen Apfel kauft, kann den überall essen nur nicht auf dem weitläufigen Exerzierplatz – denn durch die Maske herzhaft abbeißen, erweist sich als unmöglich. Was ist eigentlich, wenn das Café am Exerzierplatz wieder seine Außenbestuhlung öffnet. Müssen die Gäste dort dann zu Marktzeiten auch mit Maske sitzen? Wie sollen sie da vergnügt einen Cappuccino schlürfen und die Sonne genießen?

Denis Clauer soll mal aus dem Fenster schauen

Es trifft sich ganz gut, dass Ordnungsdezernent Denis Clauer sein Bürozimmer zum Exerzierplatz hin hat. Vielleicht schafft er es ja, am Donnerstag mal ein paar Minütchen aus dem Fenster zu schauen. Rein dienstlich natürlich. Dann würde ihm wahrscheinlich schlagartig die Absurdität dieser Anordnung einleuchten. Gleichzeitig würde er etliche Menschen sehen, die ohne Maske über den Platz laufen. Sei es, weil sie von der Anordnung nichts wissen, sei es aus zivilem Ungehorsam.

Die Anordnung steht in keiner Relation. Es ist absolut unverhältnismäßig, Passanten an dieser Stelle zur Maske zu zwingen, während beispielsweise in der viel engeren Fußgängerzone, in der auch Lebensmittel angeboten werden, keine Masken getragen werden müssen.