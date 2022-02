Politische Debatten über Zahlen sind meist dröge und langweilig. Einige Sprecher haben gezeigt, dass es auch anders geht.

Die Haushaltsdebatte soll eine Sternstunde der Parlamente sein – so steht es in vielen Lehrbüchern. Die Realität ist eine andere: Meist sind die Haushaltsreden das langweiligste, was politische Beobachter ertragen müssen. Den Rednern ist anzumerken, dass es für sie oft eher lästige Pflicht als parlamentarische Kür ist, über Zahlen und deren Bedeutung für die Bürger zu sprechen. Am Montag im Stadtrat war es anders. Zumindest in dem Teil, in dem die Vizepräsidentin der Aufsichtsbehörde zu Gast war. Begoña Hermann sprach Klartext und die Stadtratsmitglieder, aber auch der OB reagierten darauf. Höflich im Ton, aber sehr deutlich machten sie der Frau aus Trier klar, dass ihre Argumente höhnisch wirken. CDU-Sprecherin Stefanie Eyrisch hat die beste Rede ihrer Amtszeit gehalten. Sie war gut vorbereitet und bot der ADD-Frau nicht nur rhetorisch die Stirn, sondern sprach Tacheles. Gleiches gilt für Frank Eschrich. Der Linke argumentierte stark und sachlich gegen die Sicht der Aufsichtsbehörde. Die Pirmasenser Bürger können stolz auf ihren Stadtrat sein. Allerdings darf niemand erwarten, dass die Argumente in Trier oder Mainz gehört werden. Am Ende sagte OB Markus Zwick zu Hermann: „Ich glaube, dass wir nicht den selben Blick auf Pirmasens haben.“ Das trifft es sehr gut.