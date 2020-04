Der Abriss der Pirmasenser Kaufhalle steht so gut wie fest – die Zukunft des Areals jedoch mehr denn je in den Sternen.

Das in die Jahre gekommene Warenhaus ist wirklich kein schöner Anblick. Da hat OB Markus Zwick recht. Aber was passiert nach dem Abriss? Außer der Stadtspitze glaubt derzeit kaum noch einer, dass das Projekt „Schuhstadt“ verwirklicht wird. Allerdings will kein Politiker, mit dem man darüber spricht, seinen Namen in der Zeitung lesen. Die Parole heißt: gute Miene zum bösen Spiel. Oder: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die „Schuhstadt“-Entwickler haben dem Stadtrat bis heute keine Verträge mit potenziellen Mietern präsentiert. Von einer Kreditzusage ist auch schon lange nichts mehr zu hören. Nach Informationen der RHEINPFALZ hat nun auch noch ein bekannter Schuhhersteller den Initiatoren eine Absage erteilt. Die Corona-Krise dürfte es sicherlich nicht einfacher machen, das wirtschaftlich ambitionierte Projekt zu verwirklichen.

Wer jetzt noch glaubt, dass die „Schuhstadt“ 2021 eröffnet, hat den Sinn für die Realität verloren.