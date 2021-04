Der Betreiber der Fehrbacher Klärschlammtrocknung hat das Problem, dass seine Anlage ein klar und von jedermann wahrnehmbares Gas ausstößt. Würde beispielsweise Arsen in verbotener Menge ausgestoßen, kaum ein Mensch bekäme etwas davon mit. Für die Genehmigung der Müllverbrennungsanlage bei Fehrbach wurden Schadstoffe in den Böden im Umfeld gemessen. Am Kuttelbrunnen in Fehrbach fanden die Tester Arsenwerte in bedenklichem Maß – nachzulesen in den Unterlagen zur Genehmigung. Da hatte ein Betrieb im Umfeld das Schwermetall also über Jahre hinweg munter emittiert – und keiner hätte etwas gemerkt, wenn nicht die MVA geplant worden wäre. Würde Arsen wie Klärschlamm stinken, wäre das nicht möglich gewesen. Nun ist der Gestank vom Klärschlamm bedeutend weniger gefährlich als Arsen. Der Betreiber hat aber das Pech, dass nicht irgendwann mal eine Messung die Überschreitung der Grenzwerte offenbart, sondern täglich 1400 Nasen der Fehrbacher zuverlässig kontrollieren, ob da was faul ist.