In Pirmasens und Zweibrücken drohen Streiks in den kommunalen Kitas. Das hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt. Mit einem bundesweiten Warnstreik an kommunalen Kitas wollen Beschäftigte am Dienstag, 8. März, ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Geld Nachdruck verleihen. In Rheinland-Pfalz und im Saarland sollen voraussichtlich 2500 bis 3000 Beschäftigte zur Arbeitsniederlegung aufgerufen werden. Hintergrund ist ein für die Gewerkschaft enttäuschender Verlauf von Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Nach einer Verhandlungsrunde am vergangenen Freitag sind zwei weitere Gesprächsrunden geplant. Die dritte Runde ist für den 16. und 17. Mai terminiert.