Der FK Pirmasens spielt nächste Woche zweimal im Framas-Stadion gegen den 1. FC Kaiserslautern: erst am Mittwoch, 21. September, in der Oberliga gegen den FCK II, dann am Donnerstag, 22. September, in Freundschaft gegen die Zweitliga-Profis vom Betzenberg. Anstoß ist jeweils um 19 Uhr. Der FKP bietet hierzu eine Ticket-Kombination an. Wer eine Eintrittskarte für beide Spiele erwirbt, zahlt nur 15 (ermäßigt 13) Euro bei einem Platz auf der Haupttribüne beziehungsweise 8 (6) Euro für einen nicht überdachten Platz.