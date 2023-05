Die Komödie „Kälber mit zwei Köpfen“ mit dem in der Südwestpfalz aufgewachsenen Andreas Hammer in der männlichen Hauptrolle kann ab sofort gestreamt werden.

Mit Andreas Hammer spielt ein echter Pfälzer die männliche Hauptrolle in dem Kinofilm „Kälber mit zwei Köpfen“, der seit seiner Weltpremiere im April 2022 in Bremen auf fast 30 internationalen Filmfestivals vertreten war, unter anderem in Miami, Mumbai, Taipeh und Mexiko. Der Film wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne 2021 ermöglichte die Finanzierung des Projekts; viele Spenden kamen aus dem Dahner Felsenland.

Im Sommer 2022 wurde „Kälber mit zwei Köpfen“ in Dahn präsentiert, im Otfried-von-Weißenburg-Theater. Damals konnte man ihn noch nicht streamen, inzwischen ist das aber möglich: Auf der Plattform Vimeo kann er sowohl angesehen als auch heruntergeladen werden.

Thema: Konversionsmaßnahmen

Der Schauspieler Andreas Hammer ist in Bruchweiler-Bärenbach aufgewachsen. Er sammelte erste schauspielerische Erfahrungen am Wasgau-Theater in Fischbach und als Mitglied der Theater-AG des Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums, bevor er dort 2008 sein Abitur machte. Im Anschluss studierte er in Leipzig Schauspiel. Seit 2011 ist er an deutschen Stadt- und Staatstheatern und immer wieder für Film und Fernsehen tätig.

Die Macher des Films „Kälber mit zwei Köpfen“ sind Jennifer Sabel, Benjamin Kramme und Andreas Hammer. Alle drei verantworten das Drehbuch, Kramme führte Regie, Sabel und Hammer spielen die Hauptrollen. Daneben konnten renommierte Schauspieler wie Dominique Horwitz und Robert Höller für den Film gewonnen werden. In der 30-minütigen Komödie geht es um „die absurde Grausamkeit von Konversionsmaßnahmen“, wie es in einer Pressemitteilung des Künstlerkollektivs Wunschkindfilm heißt. Konversionstherapien sind äußerst umstritten, weil sie darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität eines Menschen zu verändern. Andreas Hammer verkörpert in „Kälber mit zwei Köpfen“ Johannes, der nach sieben Jahren Therapie hofft, endlich von seiner Homosexualität „geheilt“ zu sein. Die Hochzeit mit Marie soll der Start in ein neues Leben sein. Das wird sie auch – doch anders als vor der desaströsen Hochzeit gedacht.