Landtagswahl: Für den Tierschutz

Die Landtagswahl hat nicht nur in Pirmasens unter der Rubrik „Sonstiges“ ein interessantes Phänomen zu bieten. Die erstmals angetretene Tierschutzpartei sahnte in Pirmasens aus dem Stand satte 2,7 Prozent ab. Im Landkreis gibt es Dörfer mit stolzen vier Prozent für die Tierschützer. Lemberg und Rumbach beispielsweise. Die Darsteiner wählten gar mit 4,5 Prozent den Tierschutz. Würde die Partei bei den nächsten Kommunalwahlen antreten, die Tierschützer hätten echte Chancen im Pirmasenser Stadtrat zu landen. Warum so viele Wähler einer eher aussichtslosen Partei ihre Stimme schenkten, bleibt im Dunkeln. Es könnte aber durchaus sein, dass immer mehr Wähler die Nase voll von Tierschutzversprechen anderer Parteien, auch der Grünen, haben und deshalb mit den direkten Stimmen für den Tierschutz ein Zeichen setzen wollten. Wer jetzt allerdings denkt, dass es ja nur wenige Prozent sind, die offenbar wirklich den Tierschutz wollen, der irrt. Hinter den 2,7 Prozent in Pirmasens stehen weit mehr Wähler, die entweder frustriert zu Hause blieben oder aus taktischen Gründen doch eine Partei wählten, die sicher in den Landtag kommt. Und vor allem: Die Landtagswahl hat gezeigt, dass die Tierschutzpartei nicht so aussichtslos ist, wie es schien. Das könnte im September bei der Bundestagswahl zu einer noch größeren Zustimmung führen, wenn die Gruppierung antritt. Ein ähnlicher Effekt war dereinst bei den Piraten zu beobachten.

Bauarbeiten: Ruhe auf der Straße

Die Stadtspitze hat diese Woche radikal gegen Raser, Falschparker und Verkehrsregeln ignorierende Bürger durchgegriffen. Am Sommerwald wurde die Kreuzung zur Rodalber Straße mit einer optisch gewöhnungsbedürftigen Installation entschärft. Eine Aktion, die gerade mal 7500 Euro an Material kostete und zwei halbe Tage Arbeit für städtisches Personal. Die Aktion sorgte sofort für Aufsehen, und hier ist nicht der lautstarke Protest des Bäckerladens gemeint. Andere Anwohner der Rodalber Straße wünschten sich umgehend auch so eine Entschärfung der Kreuzung vor der eigenen Tür. Der gleiche Effekt wie nach der Ausweisung der ersten Tempo-30-Zonen ist hier zu beobachten. An weiteren Orten werden genervte Anwohner ähnliche Maßnahmen einfordern. Wären vor 100 Jahren bei der Erfindung des Automobils die Städte innerhalb weniger Wochen in die autogerechten Asphaltpisten von heute verwandelt worden, inklusive der jetzigen Verkehrsbelastung, das Automobil wäre sofort verboten worden. So konnte sich die Situation aber über Jahrzehnte hinweg in kleinen Schritten aufbauen bis zu dem Punkt, an dem immer mehr sich immer weniger Verkehr wünschen.

Koppsche Fabrik: Das lässt hoffen

Erfreulich war diese Woche die Nachricht über den Verkauf der Koppschen Fabrik in der Bahnhofstraße an einen Investor, der wohl Erfahrung in der Umnutzung solcher Fabrikpaläste hat. Während an vielen Ecken der Stadt Bagger auffahren, um neue Wohnungen und Häuser aus dem Boden zu stampfen, was viele Jahre lang überhaupt nicht passierte, ist nun auch ein für das Stadtbild enorm wichtiger Gebäudekomplex unter der Haube. Das lässt hoffen für ein weiteres Fabrikschloss, das nicht so zentral, aber schön gelegen ist: Die Ohrsche Fabrik in der Hügelstraße wird hoffentlich bald ihren Märchenprinzen finden. Vielleicht geht die Umnutzung dann aber ohne das bei Investoren allerorten beliebte betreute Wohnen vonstatten. An Familien mit Kindern lässt sich offenbar nicht so gut verdienen – zumindest gibt es in Pirmasens keinen Investor, der explizit Familienwohnungen auf den Weg bringt.