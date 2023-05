Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis wieder ein „Who are we? Praetorians!“, der bei jedem Ligaspiel der Pirmasens Prateorians übliche Schlachtruf, durch das Stadion Spesbach hallt, wird es wegen der Corona-Krise noch einige Zeit dauern. Mit dem Training begann die Football-Abteilung des FK Pirmasens allerdings am Dienstagabend.

„Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie wir das hier heute Abend gestalten“, sagt Mario Kapila, beim FKP Präsidiumsmitglied und Macher der Football-Abteilung. 20 Spieler sind auf dem