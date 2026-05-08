Am Exerzierplatz in Pirmasens soll ein 22 -Jähriger Drogen verkauft haben. Deshalb musste er sich vor dem Pirmasenser Schöffengericht verantworten. Er kam aus der JVA.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den Angeklagten, im Mai und Juni 2025 in drei Fällen gemeinsam mit zwei anderen Männern Kokain und Haschisch für rund 1100 Euro an verdeckt operierende Polizisten verkauft zu haben. Im Januar 2025 hatte die Polizei Hinweise erhalten, dass im Umfeld des Pirmasenser Exerzierplatzes mit Drogen gehandelt werde. Das bestätigte sich bei einer Observation.

Zwei Polizeibeamte berichteten vor Gericht über die verdeckten Operationen. Der erste Ankauf von Drogen sei beim Bruder des Angeklagten erfolgt. Der sei in eine nahe Wohnung gegangen, um die Drogen zu holen. Der Angeklagte sei in die gleiche Wohnung gegangen. Dann sei der Bruder zum Ankäufer gegangen und habe Kokain übergeben. Bei einer Durchsuchung der Wohnung habe man den Angeklagten mit einer Schreckschusspistole im Hosenbund angetroffen und Verpackungsmaterial gefunden, aber keine Drogen.

Bruder brüstet sich mit jahrelanger Tätigkeit als Dealer

Beim zweiten Ankauf habe der Bruder des Angeklagten erzählt, dass sein Bruder für die Beschaffung zuständig sei. Im Augenblick seien sie aber ausverkauft, deshalb müsse man sich an eine andere Quelle wenden. Zudem habe sich der Bruder damit gebrüstet, sie würden seit Jahren in Pirmasens mit Drogen handeln und hätten rivalisierende Banden aus dem Weg geräumt. Diesen Fall stellte das Gericht ein.

Beim dritten Ankauf – am Dynamikum – sei die Drogenübergabe gemeinsam durch den Angeklagten und einen weiteren Mann erfolgt. „Es hat den Anschein gehabt, dass der Angeklagte das Sagen hat“, war der Eindruck des Ermittlers. Der Angeklagte gab dazu an, sein Bekannter habe ihn gebeten, ihn zur Drogenübergabe zu begleiten, weil er nicht allein hingehen wollte.

Verteidiger: Kein Nachweis für Tat

Das Schöffengericht hat den Angeklagten wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt – wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Zudem ordnete es die Einziehung von 900 Euro an Taterträgen an. Der Richter betonte, dass es gefährliche Drogen waren.

Verteidiger Walter Höh bemängelte, dass im ersten Fall der Tatnachweis nicht geführt sei. Sein Mandant habe höchstens Beihilfe geleistet. Er wies darauf hin, dass der 22-Jährige regelmäßig gearbeitet habe und integriert sei. Höh plädierte auf eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten. Zur Frage einer Bewährung machte er keine Angaben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.