Der am Mittwoch in Berlin vorgestellte Koalitionsvertrag befasst sich nur indirekt mit dem Ausbau der B 10. Im Kapitel Infrastruktur gehen die Koalitionäre auf Investitionen in den Verkehr ein. Schwerpunktmäßig soll in die Schienen investiert werden. Der Ausbau von Straßen wird, vereinfacht gesagt, im sogenannten Bundesverkehrswegeplan geregelt. Der aktuell geltende Bundesverkehrswegeplan ist die Grundlage für den weiteren Ausbau der B 10. Im Koalitionsvertrag kündigen SPD, Grüne und FDP an, auf Basis neuer Kriterien einen neuen Bundesverkehrswege- und -mobilitätsplan 2040 auf den Weg zu bringen.

Der Pirmasenser Erich Weiss setzt sich als Sprecher der Bürgerinitiative „B10 – 4 Spuren jetzt“, seit Jahren für den Ausbau der Route ein. Er sieht der Ankündigung eines neuen Bundesverkehrswegeplans gelassen entgegen. Er verweist gegenüber der RHEINPFALZ darauf, dass es sich bei der B 10 nicht um eine neue Straße, sondern um den bedarfsgerechten Ausbau einer bestehenden Straße handele. „Wir sind optimistisch, dass am B10-Ausbau festgehalten wird, sonst wären die bereits investierten 500 Millionen Euro zum Fenster hinaus geworfen, da eine Straße nur so leistungsfähig sein kann, wie sie an der schmalsten Stelle ist.“

Er zeigt sich zudem erleichtert, dass die FDP das Verkehrsministerium erhält und Volker Wissing Bundesverkehrsminister werden soll. Der habe sich schon immer aus Überzeugung für den Lückenschluss im vierspurigen Ausbau der B10 eingesetzt.