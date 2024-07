Eng, steil, parkende Autos: Es gibt mehrere Gründe, warum die Einfahrt zur Felsengasse in Rieschweiler-Mühlbach für Rettungsfahrzeuge schwer passierbar ist. Joachim Schmeiß ist aber überzeugt, dass die dort abgestellten Fahrzeuge bei seinem Vater die Ursache für den verzögerten Rettungseinsatz waren. Und letztlich für seinen Tod.

Die Koalition aus CDU, FDP, FWB und Grüne steht in Pirmasens vor dem Aus. Die CDU will künftig nicht mehr mit drei Partnern regieren. Aktuell verhandelt sie daher mit dem FWB und der FDP wie eine Zusammenarbeit im Stadtrat aussehen könnte.

Auf der Intensivstation hat außer Patienten, Ärzten und Pflegepersonal keiner was zu suchen – so wurde das lange Jahre gehandhabt und akzeptiert. Das Nardini-Klinikum vollführt hier nun aber eine 180-Grad-Wende.

15 Petrijünger des Angelsportvereins (ASV) Hornbach und zwei Nichtmitglieder trafen sich am Samstag zu einer mehrstündigen Säuberungsaktion ihres Angelareals. Und sie haben vor allem eine Gruppe in Verdacht, die besonders für die Verschmutzung der Bäche verantwortlich ist.

Rund 50.000 Euro für geleistete Arbeit beim Ausbau der Hofstattstraße möchte das Unternehmen, das damit beauftragt war, von der Ortsgemeinde Wallhalben bezahlt bekommen. Das Problem: Die Gemeinde will nicht bezahlen.

Die Amtszeit des neuen Vinninger Ortsbürgermeisters Willy Diemert begann mit 40-minütiger Verspätung, die des scheidenden Bürgermeisters Felix Kupper dauerte entsprechend länger. Der Grund hat mit Fußball zu tun.

Das Dahner Felsenland ist das touristische Zugpferd in der Südwestpfalz. Das liegt auch an den ausgezeichneten Hotels. Drei von ihnen erhielten erneut hohe Bewertungen.

Wer als gewähltes Mitglied in einem Kreistag, Stadt- oder Verbandsgemeinderat sitzt, macht das ehrenamtlich. Das heißt aber nicht, dass gar kein Geld an die Mandatsträger fließt. Aber wer bekommt was? Die RHEINPFALZ hat in der Südwestpfalz nachgefragt.

Die Pirmasenser Zauberkünstlerin Monika Oho hat ihren 80. Geburtstag gefeiert. Seit fast fünf Dekaden ist sie den Pirmasensern generationenübergreifend ein Begriff und hat viele ab dem Kindergartenalter mit ihren Zaubertricks begeistert.