Der Landkreis und die Stadt Zweibrücken krebsen derzeit um die Marke zum Corona-Risikogebiet herum: Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 49,7 gerade so drunter, der Kreis mit 53,8 knapp drüber. Pirmasens hingegen bleibt tiefrot (Inzidenz 131,7). Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 19 weitere Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Dabei sind gleich zehn Pirmasenser betroffen. Die neun übrigen Fälle verteilen sich auf Zweibrücken (2) sowie die Verbandsgemeinden Hauenstein (2), Pirmasens-Land (2) und Rodalben (3).

Eine weitere Bewohnerin des Hauses Edelberg in Rodalben ist an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Sie war zwischen 85 und 95 Jahren alt. Damit sind nun 90 Südwestpfälzer, die mit dem Coronavirus infiziert waren, seit Beginn der Pandemie gestorben.

Die aktuellen Fälle betreffen erneut einige Einrichtungen. Ein Bewohner des Hauses Edelberg wurde positiv getestet, außerdem haben sich jeweils eine Mitarbeiterin des Wecare-Pflegezentrums in der Pirmasenser Steinstraße, im Altenheim Haus Gräfenstein in Rodalben sowie bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung in Pirmasens angesteckt. Der Betrieb könne hier ohne weitere Maßnahmen fortgesetzt werden, so Kreissprecher Thorsten Höh.

