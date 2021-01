Es war ein schreckliches Ereignis, das vielen Pirmasensern wohl noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Im November brannte im Winzler Viertel ein Haus. Dabei starben zwei Kinder. Die Tragödie hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst.

Das Schicksal der Familie, die im November bei dem Feuer in der Winzler Straße zwei ihrer sechs Kinder verloren hat, lässt die Pirmasenser nicht kalt. Ganz im Gegenteil: Geld- und Sachspenden sollen helfen, die Not zu lindern. Ein Beispiel für persönliches Engagement ist die Pirmasenserin Tina Mang, die am Donnerstag gemeinsam mit der fürs Spendenkonto verantwortlichen Kolpingsfamilie Dahn von OB Markus Zwick empfangen wurde.

„Dass unsere Aktion so erfolgreich wird, war nicht zu erwarten“, freute sich der Vereinsvorsitzende Harald Reisel über den aktuellen Spendenstand von knapp 47.000 Euro. Mehr als 600 Einzelspenden seien eingegangen, angefangen von der mit 2500 Euro höchsten Einzelspende der Rotarier bis zu zahlreichen kleinen Beträgen. Eine ausreichend große Wohnung im Dachgeschoss eines Hauses in Pirmasens habe man für die sechs Menschen bereits finden können. „Sie sind sparsam und vernünftig“, lobte Reisel die Familie, die bei der notwendig gewordenen kompletten Neuausstattung bescheiden geblieben sei und den Teil der Sachspenden, der selbst nicht verwendet werden konnte, an soziale Einrichtungen weitergeben will. Die Kolpingsfamilie werde das noch vorhandene Guthaben im Sinne der Spender in die Zukunftssicherung der Familie einsetzen, der es ein Herzensanliegen sei, sich bei allen Spendern zu bedanken. Auch habe man vor, eine familienpsychologische Beratung anzustoßen, so Reisel.

Gemeinsam mit den Töchtern Lena und Leonie sowie ihrer Arbeitskollegin Christina Weber hatte sich Martina Mang-Gleichmann spontan dazu entschlossen, ebenfalls zu helfen. „Ich bastle schon immer gerne Deko-Artikel zum beruflichen Ausgleich, aber nicht für Geld. Als ich mitbekommen habe, was passiert ist, habe ich versucht, die Sachen zu verkaufen, und es war ein Riesenerfolg. Fast jeder im Rodalber Krankenhaus, in dem ich arbeite, wollte etwas kaufen. Zum Glück haben mir die Kinder und meine Freundin Christina geholfen, die Adventskränze, Wichtel und vieles mehr zu basteln, so dass rund 520 Euro zusammen gekommen sind.“

Über so viel Einsatz freute sich auch der Oberbürgermeister: „Wenn bei uns etwas passiert, steht Pirmasens und die ganze Region zusammen – das ist einfach großartig! Unter den Spendern waren viele, die selbst nicht viel haben, und auch der FKP hat sich mit einer unglaublich erfolgreichen Sachspendenaktion eingebracht, bei der an einem Nachmittag zwei Garagen voller Spenden zusammen gekommen sind.“ Den hohen persönlichen Einsatz von Harald Reisel und Tina Mang zu erleben, sei berührend.