Hartmut Kling vom TuS Winzeln ist der erste online gewählte Vorsitzende des Sportkreises Pirmasens. Der Cheforganisator des Pfälzerwaldmarathons erhielt am Mittwochabend zwölf Ja- und sieben Nein-Stimmen. Nur zwölf der 64 Sportvereine in der Stadt Pirmasens nahmen an der Online-Sitzung teil – die Anzahl der Stimmrechte hängt von der Mitgliederzahl ab. „Ich freue mich, die Pirmasenser Sportvereine zukünftig gegenüber kommunalen Gremien sowie der Politik und dem Sportbund Pfalz vertreten zu dürfen“, sagte Kling nach seiner Wahl. Im September bei der ersten, noch schlechter besuchten Sitzung war kein Nachfolger für den nicht mehr kandidierenden Rolf Salinger gefunden worden. Damals gab es drei Ja- und drei Nein-Stimmen für Kling.