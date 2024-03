Bis spätestens September 2024 soll in Pirmasens der Kreuzungsbereich am Schillerplatz verkleinert und begrünt werden. Auf einigen Flächen am Straßenrand, die derzeit noch zubetoniert sind, werden elf schattenspendende Bäume gepflanzt. Die neuen Grünflächen dienen als Wasserspeicher; der Raum um die vorhandenen Linden wird vergrößert. Dies soll laut Stadtverwaltung das Kleinklima verbessern, den Verkehr beruhigen und die bisherige Asphaltwüste verschönern. Fußgänger gelangen sicherer über den Platz. Die Anwohner konnten Ideen für die Platzgestaltung einbringen und beim Begrünen mitmachen. Für Sach- und Personalkosten sind 58.000 Euro veranschlagt. Gefördert wird das Projekt mit 30.000 Euro von der bundesweit tätigen Stiftung „Lebendige Stadt“. Diese hatte Pirmasens bei ihrem Wettbewerb „Aus Grau mach Grün“ als eine von drei Städten in Deutschland ausgewählt, die jeweils diesen Betrag erhalten. Die umgesetzten Projekte sollen andere Städte zur Nachahmung anregen.