Abgestürzt ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr ein Kletterer am Geierstein. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist der Mann offenbar beim Klettern aus seiner Sicherung herausgerutscht und dann fünf bis sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Dort kam er auf dem Rücken auf. Von lebensgefährlichen Verletzungen geht die Polizei derzeit nicht aus; der Verletzte sei ansprechbar gewesen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Im Einsatz waren Rettungsdienst- und Feuerwehrkräfte. Erst am Montag hatte es bei Erlenbach/Lauterschwan einen Kletterunfall gegeben, bei dem ein Südwestpfälzer schwerst verletzt worden war.