Beim Arzttelefon am Mittwoch, 13. Mai, beantwortet ein Experte telefonisch Fragen zu Problemen, die sich aus einer Erkrankung der Schilddrüse ergeben können.

Gut jeder fünfte Erwachsene in Deutschland hat eine Schilddrüsenüber- oder -unterfunktion, eine vergrößerte Schilddrüse oder Knoten dort. Die Schilddrüse ist ein kleines Organ, das Hormone produziert, die den gesamten Stoffwechsel und den Energiehaushalt des Menschen regulieren. Produziert die Drüse zu viel oder zu wenig Hormon, macht sich dies durch unterschiedliche Symptome negativ bemerkbar.

Krebsrisiko kann gut abgeschätzt werden

Bei Unterfunktion können diese Symptome Müdigkeit und Konzentrationsstörungen sein, Gewichtszunahme trotz unveränderter Ernährung bis hin zu verlangsamtem Puls und depressiver Verstimmung, sagt Peter Gaßmann, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Städtischen Krankenhaus Pirmasens. Auf eine Überfunktion können Herzrasen, innere Unruhe und Gewichtsverlust hinweisen. Ein Engegefühl im Hals, das Patienten beschreiben, könnte auf Knoten an der Drüse oder eine Vergrößerung der Schilddrüse hinweisen. „Diese Beschwerden sind immer individuell, im Vordergrund muss das Beratungsgespräch zwischen Arzt und Patienten stehen“, sagt der Chefarzt, zu dessen Fachgebiet auch Eingriffe an der Schilddrüse und den Nebenschilddrüsen gehören.

Das Schilddrüsenzentrum Pirmasens sei Mitglied des Deutschen Schilddrüsenzentrums, um Patienten stets auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Diagnosen und Therapien behandeln zu können, so der Spezialist. Mit speziellen Ultraschalluntersuchungen und einem standardisierten Bewertungssystem (TI-RADS) könne auch das Krebsrisiko von Knoten auf der Schilddrüse gut abgeschätzt werden. „Rechtzeitig erkannt, können diese Karzinome fast alle geheilt werden“, sagt Gaßmann. Auch die Nebenschilddrüsen – vier kleine Organe in der Nähe der Schilddrüsen – können bei ihrer Hauptfunktion, der Steuerung des Calcium- und Phosphathaushalts, aus dem Gleichgewicht kommen. Eine Überfunktion, meist durch gutartige Tumore verursacht, kann zu Müdigkeit bis hin zu Depressionen führen und zu Nierensteinen, Magenschmerzen und Osteoporose. Das Krankenhaus Pirmasens bietet zum Themenkomplex Schilddrüsen und Nebenschilddrüsen spezielle Sprechstunden an, sagt Schilddrüsenexperte Gaßmann.

Info

Das Arzttelefon in Kooperation mit dem Förderverein Patientenforum zum Thema Schilddrüsenerkrankungen mit Peter Gaßmann, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Städtischen Krankenhaus, findet statt am Mittwoch, 13. Mai, von 17 bis 18 Uhr. Interessierte können in dieser Zeit unter der Telefonnummer 06331 7141485 anrufen.