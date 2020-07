Gute Laune lässt sich auch vom Corona-Virus nicht aufhalten. Das jedenfalls behauptet Sascha Weis vom Herxheimer Veranstaltungstechnikunternehmen WS Audio. Unterstützt vom Team des Restaurants „Kaisereck“ hat er sich darum entschlossen der Krise die Stirn zu bieten und von Freitag bis Sonntag auf dem Rathausplatz in Annweiler ein Open-Air-Festival mit bekannten Künstlern aus der Region auf die Beine zu stellen.

Los geht’s am Freitag mit einem besonderen Auftritt der Landauer „Bombshells“. Besonders deshalb, weil die Partyband für alle Fälle genau an diesem Tag ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Die Kapelle um Gitarrist Christoph Renner und Sängerin Dani Weisenburger spielte ihren ersten Gig 2010 beim Landauer Sommer. Dort wollte sie eigentlich auch dieses Jahr ihren Geburtstag groß feiern, was aber durch die Absage des Events in der Landauer Altstadt unmöglich gemacht wurde. Nun können sich die Fans in Annweiler darüber freuen das Ereignis zusammen mit den Bombshells feiern zu dürfen.

Doch wie soll das gehen: Abstandhalten bei einem Festival in Coronazeiten? Die Besucherzahl ist begrenzt, der Rathausplatz bestuhlt, ansonsten läuft alles fast wie gewohnt ab. Die „Bombshells“ stehen ab 19 Uhr auf der Bühne (Einlass eine Stunde vorher) und wollen dreimal 45 Minuten für Partystimmung sorgen.

Tags darauf, ab 12 Uhr, verwandelt sich der historische Platz im Zentrum der Trifelsstadt in einen Biergarten, bevor schließlich „Saftwerk“, das Septett um die Sänger Markus Eisel und Sascha Kleinophorst um 19 Uhr auf die Bühne kommt und mit seiner seit Jahren bewährten Mischung aus deutschem Rock und Pop für Unterhaltung sorgen will. Der „Eiselmeyer“ wird sicher auch wieder den ein oder anderen Song seines Idols Herbert Grönemeyer zum Besten geben.

Der Sonntag ist dann als Fest für die ganze Familie geplant. Er wird darum nicht etwas ruhiger ablaufen. Zauberer und Entertainer Ted Louis hat eigens ein spezielles Kinderprogramm zusammengestellt, das auch Erwachsene zum Lachen und Mitmachen animieren soll. Seine Show startet um 14 Uhr (Einlass 13 Uhr).

Handgemacht, gediegen und stilvoll neigt sich das Rathaus-Open-Air dann ab 17 Uhr mit einem Konzert der Gruppe „Acoustic Vibration“ seinem Ende zu. Auf der Spielliste der Landauer Combo finden sich Stücke wie „Du trägst keine Liebe in dir“ („Echt“), „Das hat die Welt noch nicht gesehen“ („Söhne Mannheims“) oder „Empire State Of Mind“ (Alicia Keys).

Karten