Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 9.15 und 18 Uhr in der Delaware Avenue 8 ein kleines Motorrad beschädigt und ist geflüchtet. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens an der vorderen linken Plastikabdeckung auf 300 Euro. Zwischen 13 und 14 Uhr sei ein Paar im Alter zwischen 40 und 50 Jahren gesehen worden, das einen weißen VW Passat neben dem Leichtkraftrad geparkt hatte. Die Frau hatte rote Haare. Ob der weiße Passat für den Unfall verantwortlich ist, stehe nicht fest. Möglicherweise handele es sich aber bei dem Paar um wichtige Zeugen, so die Polizei, die um Hinweise bittet.