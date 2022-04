Dank einer Spende der Jakob-Hildenbrand-Stiftung kann nun auch die Kindertagesstätte in Gersbach am Naturtage-Projekt teilnehmen. Fünf kommunale Pirmasenser Kindertagesstätten waren 2020 von dem städtisch finanzierten Naturtage-Projekt begeistert gewesen. Doch die öffentlichen Mittel reichten nicht aus, um allen Kindern das Thema Natur näherzubringen, beklagte der Beigeordnete Denis Clauer am Dienstagmorgen die klammen Kassen. Knapp 3000 Euro überwies die Stiftung an den Förderverein der Kita Gersbach, wo es ab Mai wöchentlich raus in die Natur gehen wird. Mit der Fachkraft für Natur- und Umweltkunde, Martina Wagner, werden die Kinder von einer Expertin für lehrreiche Erlebnisse angeleitet. „Dreieinhalb Stunden werden wir jede Woche draußen sein, und das nicht nur bei gutem Wetter“, verspricht sie. Ein eigens angeschafftes sogenanntes Tarp, eine flexibel nutzbare Plane, kann dabei als Zelt oder als Sonnenschutz dienen, wenn in der Natur auch gefrühstückt wird. Spezielle Waldrucksäcke mit Sitzkissen, Becherlupe, Handschuhen und Sammelnetz sorgen für eine adäquate Ausrüstung der kleinen Naturforscher.