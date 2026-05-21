Vor zehn Jahren war im Steinbachtal beim elsässischen Windstein nur eine Wiese. Dann kam Morgane Ball und baute eine Käserei auf, die heute Märkte in der Region bedient.

75 Alpine-Ziegen tummeln sich im Stall „Chevrerie du Windstein“ neben dem Verkaufsraum. Normalerweise seien die Ziegen tagsüber immer auf der Weide, versichert Morgane Ball, die ihren Käse unter ihrem Spitznamen „Morgane La Fée“ vermarktet. Da es vor dem Pressebesuch allerdings tagelang geregnet hatte, müssten die Tiere drinnen bleiben, um sich keine Krankheiten einzufangen: Die Alpine-Ziegen seien eher trockenes Klima gewohnt, erklärt die Züchterin.

Die Elsässerin stammt nicht aus einer Familie von Landwirten. Entsprechend schwer sei die Suche nach dem Grundstück für die Gründung ihres Ziegenhofes gewesen, erzählt sie. Landwirte gäben nur ungern ihr Land an andere weiter. Fünf Jahre lang habe sie vergebens gesucht und viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um einen Landwirt zum Verkauf der Wiese zu bewegen, wo sie heute ihren Betrieb hat.

Kleiner Betrieb, hohe Qualität

Ihre Ausbildung zur Ziegenzüchterin habe sie zwei Jahre lang im Limousin absolviert. 2016 startete sie mit 27 Jahren im Steinbachtal mit 55 Ziegen. Ganz allein. Ihr Mann kam erst vor acht Jahren dazu. Die heutige Anzahl von 75 Ziegen wolle sie nicht weiter steigern. „Ich bevorzuge einen kleinen Betrieb mit hoher Qualität“, betont Ball. Sie produziert Bio-Qualität. Das gilt auch für die wenigen Highland-Cattle-Rinder, die sie ebenfalls hält. Einen Versuch mit schwarzen Gascon-Schweinen hat sie wieder beendet. Im Hof finden sich noch Pferde, die aber nur als Hobby gehalten würden.

Die Ziegen kommen bei trockenem Wetter morgens immer auf die Weide, wo sie von drei speziellen Herdenschutzhunden begleitet werden. Patou nennt sich die große Hunderasse aus den Pyrenäen, die als gutmütig gilt, aber einen ausgeprägten Schutztrieb haben soll, der zu selbstständigem Handeln bei Bedrohungen für die Herde führt. Die kann es auch im idyllischen Steinbachtal geben, etwa durch vorbeiziehende Wölfe. Wolfsrudel gibt es in den Nordvogesen noch nicht. Im benachbarten Lembach hat eine Schafzüchterin zudem Probleme mit dem Luchs, der schon Tiere gerissen haben soll. Solche Probleme kennt Morgane Ball nicht, auch weil die Ziegen immer abends in den Stall kommen. Zumal die drei Patou auf Luchs und Wolf abschreckend wirken.

Käse schmeckt je nach Jahreszeit anders

Auf 14 Hektar Wiesen können ihre Tiere grasen. Aktuell produziert sie die Frühlingsvariante ihrer Käse. Der Geschmack sei je nach Jahreszeit immer anders, weil die Tiere auch immer andere Pflanzen fressen und sich das direkt in der Milch wiederfindet, erzählt die Käserei-Besitzerin. Ziegenweichkäse, Feta, Tomme und Joghurt finden sich in der Kühltheke ihres Hofladens, der jeden Tag von 16 bis 18 Uhr öffnet und seine Stammkundschaft hat, die mit leeren Joghurtgläsern kommen und Nachschub holen.

Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 24. Mai, von 10 bis 22 Uhr, wird Morgane Ball über den Hof führen. Ein kleiner Markt lokaler Produzenten ist geplant. Neben dem Käse werden noch Burger vom Fleisch der eigenen Highlander verkauft.

Info

Chevrerie du Windstein, Route de Nehwiller, Jaegerthal, Windstein

