Am Sonntag, 26. April, 15.30 Uhr referiert Rudolf Wild in der Kreisgalerie in Dahn über Kleindenkmäler im Landkreis Südwestpfalz.

Das sind ortsfeste, kleine, von Menschen geschaffene Objekte aus Stein, Holz oder Metall. Sie befinden sich oft im Wald oder an Wegen. Rudolf Wild aus Annweiler befasst sich seit über 30 Jahren damit und schrieb 2004 ein Buch („Mit offenen Augen“) zu Kleindenkmälern in der Südlichen Weinstraße, das er mitbringt. Er ordnet die Kleindenkmäler nach ihrem Zweck ein: da geht es um Religiöses wie Kruzifixe, um Weltliches wie das Kriegerdenkmal in Rinnthal und um Praktisches wie einen Kilometerstein in Contwig. Der Vortrag findet in der aktuelles Kunstausstellung statt und dauert knapp eine Stunde. Es wird gebeten, sich anzumelden unter schulen@lksuedwestpfalz.de.