Einen Schaden von rund 5000 Euro richteten Unbekannte an, die einen Skoda Scala in Niedersimten mit einer Flüssigkeit übergossen haben. Der Wagen war von Samstag bis Dienstag in der Lothringer Straße 100 im Pirmasenser Vorort geparkt. Die unbekannte Flüssigkeit war vom Heck ausgehend über die gesamte Fahrzeuglänge ausgegossen worden. Wie die Polizei mitteilte, härtete die Flüssigkeit aus und ließ sich nicht mehr entfernen. Ein daneben abgestellter Ford Focus wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hier ließen sich die vereinzelten Klebereste noch entfernen. Lediglich ein kleiner Kratzer am Kotflügel wurde hier festgestellt. Die Polizeiinspektion Pirmasens bittet unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.