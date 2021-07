Am Samstag, 17. Juli, konzertiert der in Niedersimten aufgewachsene Pianist und Komponist Christof Heringer im Pflegezentrum in der Steinstraße in Pirmasens. Beginn des Konzerts ist um 14.30 Uhr. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Sommergarten des Pflegezentrums statt, bei schlechtem Wetter im Foyer beziehungsweise im Speisesaal. Wie schon im vergangenen Jahr wird Christof Heringer auf Einladung der Pflegedienstleiterin ein Programm mit bekannten Melodien aus Klassik und Jazz darbieten. Viele der Kompositionen wurden von ihm speziell für das Klavier bearbeitet. Es geht darum, mit bekannten Melodien den Menschen eine Freude zu bereiten.