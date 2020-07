Volodymyr Lawrynenko spielt beim Sommerintermezzo in der Pirmasenser Festhalle

Aufgrund der Corona-Einschränkungen wurden Mitte März alle öffentlichen Konzerte untersagt – als erstes traf es in Pirmasens den Klavierabend mit dem Pianisten Volodymyr Lawrynenko am 15. März. Deshalb ist es nun umso erfreulicher, dass dieses Gastspiel am Freitag, 10. Juli, um 19 Uhr nachgeholt werden kann. Wie ursprünglich vorgesehen, findet der Klavierabend in der Festhalle statt.

Volodymyr Lawrynenko ist vielen Pirmasenser Musikfreunden als Klavierpartner des Sängers Klaus Mertens aus den Liederabenden der letzten Jahre sicher in bester Erinnerung. Mit seiner Verpflichtung erfüllt sich ein vielfach geäußerter Wunsch von Konzertbesuchern, diesen Pianisten auch einmal in einem Solorezital zu erleben können.

Zunächst spielt Lawrynenko eine Auswahl aus den „Lyrischen Stücken“ von Edvard Grieg, eine Sammlung von 66 Klavierstücken, die gleich einem Tagebuch innerhalb von 38 Jahren entstanden sind und zu Griegs bekanntesten Werken gehören. Im zweiten Teil des Konzertes erklingen Robert Schumann „Davidsbüntler Tänze“ op.6, ein aus jeweils neun Charakterstücken bestehender Klavierzyklus.

Der Pianist Volodymyr Lawrynenko wurde 1984 in der Ukraine geboren. Er erhielt ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren und absolvierte seine musikalische Ausbildung am „P. I. Tschaikowsky Konservatorium“ in Kiew, das er 2006 mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Danach studierte er in Bern und später in Luzern. Sein Solistendiplom 2012 wurde ebenfalls mit Auszeichnung bewertet.

Volodymyr Lawrynenko absolvierte Meisterkurse unter anderem bei Pianistenlegenden wie Andrey Gavrilov, Dmitri Bashkirov und Alfred Brendel. Als Solist und Kammermusiker gab er vielfach Konzerte in der Ukraine. Tourneen führten ihn bereits nach Tschechien, Rumänien, Polen, Russland, Frankreich und Italien sowie zu zahlreichen Festivals wie dem Menuhin-Festival in Gstaad oder dem Musikfestival Bern.

Heute ist Volodymyr Lawrynenko vielfacher Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe wie dem Internationalen Wladimir-Horowitz-Wettbewerb in Kiew oder zuletzt beim internationalen Schubert-Wettbewerb in Dortmund, wo er mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde.

