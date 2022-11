Er gilt als einer der führenden Interpreten unserer Zeit, sowohl als Solist wie auch als Kammermusiker: Alexander Lonquich. Am Dienstag, 8. November, ist er bei einem Klavierabend in der Pirmasenser Festhalle zu erleben.

Geboren wurde Alexander Lonquich in Trier. Heute ist er 62 Jahre alt. Regelmäßig ist er bei internationalen Festivals wie den Salzburger Festspielen, der Schubertiade in Vorarlberg und dem Beethovenfest in Bonn zu Gast. Außerdem konzertiert er in den wichtigsten Konzertzentren Europas, der USA, Japans und Australiens. Als Solist spielte Lonquich unter anderem schon mit den Wiener Philharmonikern, dem Royal Philharmonic Orchestra und dem SWR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Dirigenten wie Claudio Abbado, Heinz Holliger und Sándor Végh.

Neben seiner Karriere als Solist begeistert Alexander Lonquich auch in der künstlerischen Zusammenarbeit mit Partnern wie Nicolas Altstaedt, Vilde Frang, Nils Mönkemeyer, Tabea Zimmermann, dem Artemis Quartett und vielen anderen. Lonquich wurde mit vielen bedeutenden Preisen ausgezeichnet. Einen künstlerischen Schwerpunkt setzt er auf die Doppelfunktion als Dirigent und Solist.

Das bekannteste Klavierwerk von Dvorak

Zum Auftakt des Klavierabends in der Pirmasenser Festhalle widmet sich der Pianist dem Zyklus „Humoresque“ des böhmischen Komponisten Antonin Dvorak. Die Humoreske Nummer sieben „Poco lento e grazioso“ ist das wohl bekannteste Klavierwerk des Musikers und wird neben Beethovens „Für Elise“ zu den populärsten Klavierstücken überhaupt gezählt. Wenngleich der Name suggeriert, die Stücke seien humorvoll und heiter, so zeichnen sie sich auch durch melancholische Passagen aus, die dem Werk einen großen Kontrastreichtum verleihen.

Im Anschluss erklingt die Sonate „27. April 1945“ aus der Feder des bayerischen Komponisten Karl Amadeus Hartmann. Dieser ist unmittelbar vor seinem Haus Augenzeuge eines grauenvollen Ereignisses geworden: Tausende entkräftete und ausgehungerte Häftlinge wurden von schwer bewaffneten SS-Schergen mit Kampfhunden aus dem Konzentrationslager Dachau getrieben. Hartmann versuchte, das belastende Erlebnis des Todesmarschs in einer Klavierkomposition zu verarbeiten. Die Sonate, die als Titel das unvergessliche Datum trägt, ist in ihrer Aussage unmissverständlich. Sie verweist auf „Die Internationale“ wie auf Beethovens Sonate „Les Adieux“ und deutet die Sozialistenhymne „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ in einen bewegenden Trauermarsch um. Es ist ein Werk, das an Grenzen geht, spieltechnisch wie auch in seinem extremen Gefühlsspektrum – ein Sich-Aufbäumen gegen die brutale Gewalt des Nazi-Terrors und zugleich ein klares Bekenntnis zur Humanität.

Eine Sonate von Schubert zum Abschluss

Den Abschluss bildet die Interpretation von Franz Schuberts „Sonate B-Dur, D. 960“. In seinem letzten Lebensjahr 1828 komponierte Schubert drei Sonaten für Klavier, die allgemein als Krönung seiner lebenslangen Auseinandersetzung mit der Gattung Klaviersonate bezeichnet werden. In ihnen zeigt sich deutlich Schuberts Rolle als Nachfolger der Klassiker. Zugleich erklingt in diesen Werken sein ureigener, tief persönlicher Ton. Die B-Dur-Sonate ist die letzte der drei späten Sonaten und deshalb das Werk Schuberts, das am meisten vom Nimbus eines Schwanengesangs umgeben ist. Vor allem das ruhige Thema des ersten Satzes besticht durch seinen träumerischen Ausdruck, der dem Pianisten höchste Anforderungen an die Leuchtkraft des Tons und die Feinheiten der Nuancierung stellt.

Info

Das Konzert mit Alexander Lonquich am 8. November beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt im Forum Alte Post, Telefon 06331 2392716, E-Mail kartenverkauf@pirmasens.de oder online unter www.ticket-regional.de. Einlass ist ab 19 Uhr.