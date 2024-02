Schuhe sind heute anders aufgebaut als vor einem Jahrzehnt. Leder als Hauptmaterial ist auf dem Rückmarsch. Textilien sind nicht nur für vegane Schuhkäufer interessant. Diesem Trend geht der früher in Pirmasens als Professor tätige Klaus Nieder in seinem Buch nach.

Klaus Nieder hat ein Standardwerk über Schuhtextilien geschrieben. Es ist als Lehr- und Nachschlagebuch für Studierende gedacht, aber sei auch für die Schuhbranche selbst von großem Nutzen. „Es ist kein Bestseller, sondern ein Dauerbrenner“, sagt der Autor. „Schuhtextilien – Lehr- und Nachschlagebuch für Industrie und Handel“, lautet der Titel des von ihm verfassten Buches.

Geschrieben hat er es, weil sich sein berufliches Tun genau um diese Fragen dreht. „So etwas hat es vorher weltweit nicht gegeben“, erklärt der emeritierte Professor für Textiltechnik und Chemie. Er war 35 Jahre lang als Dozent im Fachbereich Textiltechnik als Dekan und Studiengangsleiter Schuhtechnik an der Kaiserslauterer Hochschule tätig, verfügt über eine umfangreiche Industrieerfahrung und ist noch immer für das Pirmasenser Unternehmen Stockmayer und Sohn tätig. Mit seinem Wissen habe er als Autor eine Lücke geschlossen, aber nicht allein, betont er im RHEINPFALZ-Gespräch. Denn seine Studenten hätten ihm tatkräftig geholfen, indem sie sich in Diplomarbeiten um relevante Themen kümmerten. Die Ergebnisse seien in dem Buch zusammengetragen.

Weg vom Leder, hin zu Textil- und Kunststoff

Notwendig geworden sei das Nachschlagewerk wegen der raschen Entwicklung der Materialien von Schuhen – weg vom Leder, hin zu Textil- und Kunststoff, erklärt Nieder. Dadurch habe sich in der Schuhindustrie viel verändert. Für Designer, Ingenieure und Produktentwickler sei es deswegen unabdingbar, sich mit der Beschaffenheit, den Eigenschaften und der Herstellung von neuen, innovativen Schuhmaterialien auseinanderzusetzen. Auch weil Kunden immer komfortablere, exklusivere und individuellere Produkte wollten. Eine große Rolle spiele aber auch die vegane Bewegung. Es gebe Menschen, die überhaupt nichts mehr Tierisches anziehen wollen, berichtet Nieder, der sowohl am Internationalen Schuhkompetenzzentrum (ISC) in Pirmasens Fortbildungskurse anbietet als auch regelmäßig beim Verband Deutscher Textilfachleute (VDTF) referiert.

„Außerdem ist es eine Tatsache, dass man mit Textilien gezielt bestimmte Eigenschaften für Schuhe produzieren kann“, erklärt der Experte. Die Funktionstextilien bei Schuhen verstehe man am besten, wenn man sich ein Schuhfutter mal genau anschaue. Da seien drei oder vier Lagen Textilien übereinander verarbeitet beziehungsweise geklebt, beschreibt er den Herstellungsprozess. Jede dieser Lagen habe eine andere, ganz besondere Eigenschaft, die letztendlich alle zusammen den Charakter eines Schuhs bestimmen – vom Ballerina bis zum Arbeitsschutzschuh. Je nachdem, was man wolle.

Geschichte der Schuhtextilien

Die gesamte Prozesskette zur Herstellung und Verwendung von Schuhtextilien auf dem aktuellen Stand der Technik beschreibe er in seinem Werk. Es gehe um Fäden, Garne und Zwirne, um Umweltaspekte, Schadstoffe und Recycling. Letzteres ist Nieder besonders wichtig. Aber auch die Geschichte und die Entwicklung der Schuhtextilien selbst werden in dem Buch beleuchtet, das für Studenten bestens geeignet sei, betont der Autor – aber nicht nur. Auch für Mitarbeiter im Handel und für die Schuhhersteller sei das Buch geeignet, um Basiswissen aufzufrischen. Denn in der Schuhindustrie würden Materialien vordergründig aus modischen Aspekten eingesetzt, nicht aber unter der Fragestellung, welche physikalischen Eigenschaften ein Stoff habe.

Lesezeichen

Klaus Nieder: Schuhtextilien - Lehr- und Nachschlagewerk für Industrie und Handel, Tredition Verlag, 296 Seiten, ISBN Softcover: 978-3-347-54831-2, Preis: 59 Euro, ISBN Hardcover: 978-3-347-54834-3, Preis: 69 Euro, ISBN E-Book: 978-3-347-54842-8, Preis: 45,99 Euro.