Die neu gegründete Partei „Die Basis“ hat am Samstag in Annweiler einen Direktkandidaten für den Pirmasenser Wahlkreis aufgestellt. Klaus Dieterich aus Burrweiler tritt für „Die Basis“ im Wahlkreis 210 an. Der Gestalt- und Hypnotherapeut betreibt ein „Institut für persönliche Weiterentwicklung“ in Friedelsheim (Kreis Bad Dürkheim). Bei der Wahlversammlung seien 20 der 45 Mitglieder aus dem Wahlkreis anwesend gewesen, wie ein Parteisprecher informierte. In Annweiler wurde getagt, weil entsprechend große Räume im Wahlkreis selbst nicht verfügbar gewesen seien. „Die Basis“ steht laut eigener Aussage für eine echte Basisdemokratie, bei der jeder Bürger mitentscheiden könne. Am kommenden Samstag will sich Dieterich an einem Infostand in der Pirmasenser Fußgängerzone vorstellen.