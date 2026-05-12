Elena Baranava vom Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens hat sich zwei Wochen vor den süddeutschen Meisterschaften in Stuttgart in Topform präsentiert.

Bei den Saarlandmeisterschaften auf der Langbahn in Saarbrücken dominierte die 16-Jährige über 50 Meter Brust bereits den Vorlauf und sicherte sich anschließend souverän den Sieg im offenen Finale in persönlicher Bestzeit von 35,36 Sekunden. Auch über 100 Meter Brust und 50 Meter Schmetterling schwamm die Schülerin der IGS Waldfischbach-Burgalben ins offene Finale und belegte dort die Plätze drei und fünf. Während sie über 100 Meter Brust knapp die Qualifikation für die „Süddeutschen“ verpasste, ist sie über 50 Meter Schmetterling und Brust in Stuttgart dabei.

Ihre Vereinskollegin Emilie Seither erreichte sowohl über 50 als auch über 100 Meter Rücken das offene Finale. Über 50 Meter wurde sie Dritte in 36,20 Sekunden. Zudem gewann die 17-Jährige über 1500 Meter Freistil die offene Wertung. Hier gab es gar einen Pirmasenser Dreifach-Erfolg, denn Chiara Dubois (18) und Stella Dubois (15) belegten die Plätze zwei und drei. Leni Herrmann (16) und Marc Bißbort (22) qualifizierten sich jeweils für die offenen Finals über 50 und 100 Meter Brust. Der erst zehnjährige Maximilian Schindler schwamm in Saarbrücken sieben persönliche Bestzeiten und kam in die Jugendfinals der Zehn- bis 13-Jährigen über 100 Meter Brust und 100 Meter Rücken. Im Rückenfinale verpasste er gegen ältere Konkurrenten als Vierter nur knapp das Podest.

Erste der Ü55-Jahresbestenliste

Mirjam Semmet steigerte sich bei ihrem Sieg über 50 Meter Freistil in der Altersklasse 55 auf 31,78 Sekunden. Die Sportliche Leiterin und Trainerin des SV Blau-Weiß, die dieses Jahr ihren 55. Geburtstag feiert, führt damit aktuell die deutsche Ü55-Jahresbestenliste an. „Das freut mich sehr“, sagte sie. Die Wahl-Maßweilerin will im Juli in Gera mit Holger Märker (national Sechster über 50 Meter Brust bei den Männern ab 60 Jahre) bei den deutschen Mastersmeisterschaften antreten.

Die für die SSG Saar Max Ritter startende Pirmasenserin Amelie Gieser wurde über 200 Meter Schmetterling in 2:49,86 Minuten Saarlandmeisterin der Jugend A und Vierte der offenen Wertung. Über 50 Meter Rücken wurde sie in 36,33 Sekunden Fünfte im offenen Finale.