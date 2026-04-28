Bei den Werken, die Schüler der Klasse 3a bei einer Vernissage in der Turnhalle präsentierten, ging es um die Auseinandersetzung mit einem weltberühmten Street-Art-Künstler.

Die Nachrichtenagentur Reuters habe die Identität des Künstlers Banksy enttarnt. Demnach soll der 1973 in Bristol geborene Robin Gunningham hinter dem Pseudonym stecken. Diese Nachricht hörte ein Junge aus der 3a auf dem Weg zur Schule im Radio. „Frau Fröhlich, sie haben Banksy enttarnt!“, rief er seiner Klassen- und Kunstlehrerin Sandra Fröhlich aufgeregt zu.

Eltern, Geschwister und Großeltern, Lehrer und benachbarte Kindergartenkinder samt Erzieherinnen und Erziehern waren zur Vernissage gekommen. Foto: Martin Seebald

Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte sich die 3a der Grundschule Ruhbank/ Erlenbrunn bereits intensiv mit Banksys Street Art. Seine Schablonentechnik bringt der Künstler meist im öffentlichen Raum an, oft mit politischen und gesellschaftskritischen Botschaften. Dass die Identitätsmeldung in diese Zeit fiel, sei Zufall gewesen, habe aber gepasst, sagt Fröhlich. „Die Kinder fanden Banksys Themen spannend. Ihnen waren Gerechtigkeit und Freundschaft wichtig, aber auch Fragen zu Kriegen in der Welt. Genau das haben sie künstlerisch umgesetzt.“ Entstanden sind in den sechs Wochen 60 Werke, inklusive T-Shirts, die mit den Motiven der Kinder bedruckt wurden.

Kunstlehrerin: Auch schon „Nanas“ im Unterricht

Auf die Unterrichtsidee war Fröhlich nach dem Besuch einer Banksy-Ausstellung in Mannheim gekommen. Fotos davon zeigte sie der Klasse – die Begeisterung war groß. An der Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn ist Fröhlich dafür bekannt, Kinder früh und altersgerecht an große Kunst heranzuführen. Mit Viertklässlern arbeitete sie bereits zu den „Nanas“, den Plastiken der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle.

19 kleine Künstler beteiligten sich an der Ausstellung. Foto: Martin Seebald

„Kunstunterricht ist, gerade in der heutigen Zeit, extrem wichtig – auch für Kinder, die feinmotorisch nicht so fit sind oder wenige Ideen haben“, sagt Fröhlich. „Mit Banksy waren wir am Puls der Zeit und haben mit Schablonen etwas geschaffen, auf das jedes Kind stolz ist.“ Die Vernissage war als Überraschung gedacht. Viele wussten bereits, was eine Vernissage ist – mit Häppchen, Getränken und schicker Kleidung.

Peace-Zeichen und Herzluftballons

Zur Ausstellung der 19 Kinder der 3a kamen Eltern, Geschwister und Großeltern, Lehrer und benachbarte Kindergartenkinder samt Erzieherinnen und Erziehern. „Der Kindergarten Ruhbank führt derzeit ein Kunstprojekt zu Paul Klee durch und hat sich sehr über unsere Einladung gefreut“, berichtet Fröhlich.

In feinem Outfit – Häppchen steuerten die Eltern bei, und sogar einige sonst wilde Jungs trugen Anzug und Schlips – präsentierten beispielsweise die Schülerinnen Mia Vogt und Johanna Gampfer ihre Arbeiten. Mia Vogt druckte ein Peace-Zeichen und Herzluftballons im Stil Banksys. Johanna Gampfer beeindruckten vor allem die Gedanken des Künstlers: „Banksy hat viel zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern gemacht. Wegen des Weltfrauentags im März wussten wir schon viel. Auch, dass es immer noch viel Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt. Das ist für mich ein wichtiges Thema, deshalb bewundere ich das.“