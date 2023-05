Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Vorjahr noch auf Augenhöhe beim DSKC FA Leimen spielend, war die Keglergilde Heltersberg am Sonntag in der DCU-Frauen-Bundesliga chancenlos und verlor in der Astoria-Halle in Walldorf mit 2479:2729.

In der ersten 50-Wurfserie erwischten die Holzländerinnen beim Spiel auf sechs Bahnen einen miserablen Start. Weder Jennifer Hensel (197 Kegel), Jennifer Rösel (196) und Eva Eger (181) übertrafen